Berna Laçin'den tek kişilik performans

Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu Hayal Satıcısı, 5 Ocak’ta, Kenter Tiyatrosu’nda, ilk defa perde açıyor

Bir fal kahvesi, iki yaşam arasına sıkışıp kalmış bir kadın; gelenler-gidenler, içinde bulunduğu cendereden çıkamayanlar...

Hayal Satıcısı, gerçek bir yaşam hikâyesinden yola çıkarak kadınlığın ezberlenmiş söylemlerine ayna tutuyor. Hapsoldukları bu dünyadan çıkışı engelleyen görme biçimini, özellikle de eril dili ve yarattığı körlüğü sorgulatma çabasındadır. Oyunda da söylendiği gibi “Erkek dediğin katil olur olmasına ama kurban olamaz asla.”

“Önce istediğine kendin inanacaksın, sonra başkalarını inandıracaksın, inanmayanların da kafasını kıracaksın” Odun Kral

Hayal Satıcısı, 5 Ocak Pazar akşamı saat 18.00’de Kenter Tiyatrosu’nda yapacağı prömiyerin ardından; 6 Ocak Pazartesi akşamı Oyun Atölyesi’nde, 13 Ocak Pazartesi akşamı Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 17 Ocak akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 22 Ocak Çarşamba akşamı KOZZY’de tiyatro severlerle buluşuyor.

Berna Laçin, Zehra İpşiroğlu’nun, ‘Duygu Asena’ ödüllü eserinden, kendi oyunlaştırdığı ve gerçek bir kadın yaşam öyküsünden yola çıkan Hayal Satıcısı ile nasıl buluştuğunu şöyle anlatıyor:

“Her zaman, kadınları anlatan, öğrenilmiş kadınlığa, kabullenilmiş erkekliğe ayna tutan bir hikâyeyi sahneye taşımak, bunu da kadın iş birliği ve kız kardeşlik gücüyle yapmak istedim. İşte benim hayalim… Ve bir gün, her gün okuduğum onlarca yeni oyun arasından, Falcı Serpil göz kırptı bana.

Bugüne değin denenmemiş bir üslupla, meddah geleneğimize bir kadın oyuncu olarak tutunup, müthiş fikirler, ironiler, tespitler ve esprilerle bezeli metni, manilerimizin müziğinin diliyle anlatmak istedim.”