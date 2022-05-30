Berlusconi yeniden Serie A'da!

HABERTÜRK SPOR | AHMET HAMDİ GİRGİN
İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, kulübün sahibi olduğu 31 yıl boyunca başarıdan başarıya koşturduğu Milan'ı 2017'de satarak futboldan bir süre uzaklaşmıştı.
2018'DE KULÜBÜ SATIN ALDI
740 milyon Euro karşılığında kulübü Çinlilere satan Berlusconi, 2018'de yeni bir maceraya atıldı. Serie C'de (3. lig) mücadele eden ve daha önce hiç Serie A'ya çıkamayan takımın başında Milan'daki sağ kolu Adriano Galliani'yi getirdi.
UZUN SAÇ-SAKAL-KÜPE YASAĞI GETİRDİ
Kulübü aldığı ilk dönemde futbolculara sakal, uzun saç, küpe yasağı getirmesiyle gündeme geldi. Takımın 'iyi çocuklar' olarak anılmasını isteyen Berlusconi, takımda 3'ten fazla yabancı olmayacağını söylese de zamanla bu kuralı esnetmek zorunda kaldı.
Kulüp, 2019/2020 sezonunda Serie C'den Serie B'ye yükseldi. Geçtiğimiz yıl 3. olarak play-off oynayan ekip, lige çıkmayı başaramadı. Bu sezon ise ligi 4. sırada bitirdiler. Play-off yarı finalinde Brescia'yı eleyen Monza, finalde ise Pisa'yı geçmeyi başardı ve tarihinde ilk kez Serie A'ya yükseldi.
MİLAN'LA BAĞLARI KOPMADI
2018-2021 arasında Milan'da uzun yıllar top koşturan Cristian Brocchi'nin çalıştırdığı takımın başına bu sezon yine Milan geçmişi bulunan Giovanni Stroppa geçti.
BALOTELLİ VE BOATENG'İ TRANSFER ETTİ
Geride kalan yıllarda Mario Balotelli ve Kevin-Prince Boateng gibi Milan'ın eski yıldızlarını transfer eden Monza, astronomik transferlerine bir süre ara verdi.
Sky Sport İtalya'ya göre; Berlusconi kulübü aldığından bu yana transfere toplam 26,15 milyon euro harcadı.
BERLUSCONİ'NİN YENİ HEDEFLERİ!
Monza'nın 85 yaşındaki sahibi Silvio Berlusconi, kulübün Serie A'ya çıkmasının ardından şu sözlerle yeni hedeflerini anlattı:
"Uzun yıllar savaştık ve tarih yazdık. Kazanmaya alıştım. Artık Scudetto'yu (Serie A şampiyonluğu) kazanmamız gerekiyor. Daha sonra da Şampiyonlar Ligi'ne git ve kazan!"
Berlusconi'nin sağ kolu Galliani ise, "Rüya gerçek oldu. Ben Monzalıyım. Çok mutlu ve heyecanlıyım. 110 yıllık tarihimizde ilk kez Serie A'dayız. Bunu geçen yıl yapabileceğimizi düşünüyorduk ama bu yıl oldu. Monza-Milan harika bir takım. Çocuklarım benden Inter'i yenmemi istedi! (Transferle ilgili) Şimdi başkanla konuşalım, ben tanınmış bir müsrifim!" ifadelerini kullandı.
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