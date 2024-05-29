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        Haberler Dünya Avrupa Berlin ve Paris, Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmek istiyor

        Berlin ve Paris, Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmek istiyor

        Almanya ve Fransa'nın değişen güvenlik durumu karşısında Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmek istedikleri bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 06:17 Güncelleme: 29.05.2024 - 06:17
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        "Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmek istiyoruz"
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        Berlin'in kuzeyindeki Meseberg Şatosu'nda gerçekleştirilen Fransız-Alman Ortak Savunma ve Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın sonuç bildirgesinde, "İki ülke olarak değişen güvenlik durumu karşısında Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmek istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

        AA'nın haberine göre; bildirgede Avrupa Birliği'nin, güvenlik sorunlarına yanıt verebilecek ve uluslararası düzeni güçlendirebilecek gerçek jeopolitik aktör ve güvenlik garantörü haline gelmesi gerektiği belirtildi.

        Paris ile Berlin yönetimlerinin Avrupa'da daha iyi ve daha hızlı savunma üretimini savunduğu sonuç bildirgesinde, "Avrupa savunma teknolojisi ve sanayi tabanını güçlendirerek, genel savunma hazırlığımızı artıracağız. Artan tehditler ve güvenlik zorlukları karşısında ihtiyaçlarımızı ve gereksinimlerimizi karşılayan kabiliyetler sağlayacağız." ifadelerine yer verildi.

        Daha güçlü ve daha yetenekli bir Avrupa savunmasının küresel ve transatlantik güvenliğe olumlu katkıda bulunacağı da vurgulandı.

        Fransa ile Almanya ayrıca uzun menzilli savunma silahları alanında diğer ortaklarıyla uzun vadeli, kapsamlı ve kapsayıcı işbirliğine girme niyetlerini bir kez daha teyit etti.

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        #Son dakika haberler
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        #Fransa
        #almanya
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