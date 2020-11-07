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Show TV'nin yeni dizisi Alev Alev'de 'İskender' karakterini canlandıran oyuncu Berker Güven, Latin Amerika'nın Emmy'si olarak kabul edilen Produ Awards 2020'de 'Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday olarak gösterildi. MIP Cancun ortaklığıyla düzenlenecek ödül gecesinin galası 2–3 Aralık tarihinde online olarak yapılacak.

Latin Amerika'da televizyon sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan Produ 2020'nin merakla beklenen tüm finalistleri açıklandı.

20'yi aşkın ülkeden 300'den fazla sektör profesyonelinin jüride yer aldığı Produ ödüllerinde Berker Güven, Zalim İstanbul dizisindeki 'Nedim' karakteri ile 'Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.

Produ Awards 2020’de finale kalması nedeniyle sosyal medyasından İspanyolca bir video paylaşan Berker Güven, Latin Amerika'daki hayranlarına İspanyolca teşekkür etti.

Produ 2020’de kazanan isimler 2–3 Aralık tarihlerinde açıklanacak.