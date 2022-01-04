İtalyan basınından Fenerbahçe ilgili bir iddia geldi.

Roma'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Berke Özer'i takip ettiği belirtildi.

Haberde; Roma'nın transferi sezon sonunu beklemeden bitirmek istediği, genç kalecinin birçok kulübün dikkatini çektiği kaydedildi.

Roma'nın Berke Özer'i Rui Patricio'nun arkasında 2. kaleci olarak düşündüğü aktarıldı.

2018 yazında Altınordu'dan 2.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Berke, Westerlo'da kiralık olarak forma giydikten sonra bu sezon Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla Fenerbahçe kalesini korumaya başladı.