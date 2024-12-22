Berke Özer'den sevgilisine: Aşkım, şu an olmaz
Eyüpspor'un file bekçisi Berke Özer, sevgilisiyle birlikte Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Gazetecileri fark edince kız arkadaşı Özer'; "Aşkım, otomobili ben kullanayım mı?" diyerek ısrar etmesi üzerine ünlü futbolcu, direksiyonu ona teslim etti. Futbolcu, otomobili neredeyse 10 dakika hareket ettiremeyen kız arkadaşına, kahkahalar eşliğinde araç kullanmayı öğretmeye çalıştı
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer, sevgilisiyle birlikte Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
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"HAYIR AŞKIM ŞU AN OLMAZ"
Basın mensuplarını fark edince kız arkadaşı Berke Özer'e; "Aşkım, otomobili ben kullanayım mı?" diye sorması üzerine milli kaleci; "Hayır aşkım, şu an olmaz" yanıtını verdi.
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Ancak kız arkadaşının ısrarına dayanamayan Berke Özer, direksiyonu ona bıraktı. Ancak Özer'in sevgilisinin araç kullanmada henüz acemi olduğu ortaya çıktı.
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Otomobili neredeyse 10 dakika hareket ettiremeyen kız arkadaşına, Berke Özer kahkahalar eşliğinde araç kullanmayı öğretmeye çalıştı.
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O anlar objektiflere böyle yansıdı. Sonunda ikili, zor da olsa aracın kontrolünü sağladı ve oradan ayrıldı.