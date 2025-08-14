Berke Özer, 5 milyon Euro'ya Lille'de!

Süper Lig ekibi Eyüpspor'da sergilediği performansla adından söz ettiren Berke Özer, Fransa'ya transfer oldu. Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kalecinin Lille'e transferinin tamamlandığı belirtildi.

REKLAM advertisement1

Lille Kulübü, Berke Özer için Eyüpspor'a 4.5 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra 500 bin Euro da bonus ödeyecek.

𝑨 𝒏𝒆𝒘 𝒄𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏𝒔, the Turkish legacy goes on 🇹🇷🧤



Un nouveau chapitre commence, l’héritage turc continue 🇹🇷🧤@NBFootball pic.twitter.com/g2TDNiqSvP — LOSC (@losclive) August 14, 2025

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbolcumuz Berke Özer'in transferi konusunda Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC) ile resmi anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Lille OSC, kulübümüze 4.500.000 Euro garanti ve 500.000 Euro bonus olmak üzere toplam 5.000.000 Euro bonservis bedeli ödeyecektir."