        Berke Özer, 5 milyon Euro'ya Lille'de!

        Berke Özer, 5 milyon Euro'ya Lille'de!

        Eyüpspor, milli kaleci Berke Özer'in Fransız ekibi Lille'e transfer olduğunu açıkladı. Lille'in 25 yaşındaki file bekçisi ise 4.5 milyon Euro bonservis ve 500 bin Euro bonus ödeyeceği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 19:38 Güncelleme: 14.08.2025 - 19:42
        Berke Özer, 5 milyon Euro'ya Lille'de!
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'da sergilediği performansla adından söz ettiren Berke Özer, Fransa'ya transfer oldu. Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kalecinin Lille'e transferinin tamamlandığı belirtildi.

        Lille Kulübü, Berke Özer için Eyüpspor'a 4.5 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra 500 bin Euro da bonus ödeyecek.

        Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Futbolcumuz Berke Özer'in transferi konusunda Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC) ile resmi anlaşmaya varılmıştır.

        Yapılan anlaşmaya göre Lille OSC, kulübümüze 4.500.000 Euro garanti ve 500.000 Euro bonus olmak üzere toplam 5.000.000 Euro bonservis bedeli ödeyecektir."

        Habertürk Anasayfa