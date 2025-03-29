Berke Güven'den Nihal Yalçın'a: İyi ki doğmuşsun canım sevgilim

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'da 'Efsun' karakterini canlandıran Nihal Yalçın, 44 yaşına girdi.

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"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN CANIM SEVGİLİM"

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Berke Güven, Yalçın’ın doğum gününü romantik bir mesajla kutladı. Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisine olan hayranlığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı; "Hızlı karar alma becerine, valizini günler öncesinden hazırlayacak kadar düzenli olmana, aynı anda birçok işi sakinlikle halledebilme yeteneğine, teknolojiye olan hakimiyetine, her şeyi planlayıp organize edebilme becerine ve daha birçok özelliğine hayranlığımı ne kadar anlatsam az. İyi ki doğmuşsun canım sevgilim, nice mutlu yaşların olsun."

Fotoğraf: Instagram