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        Haberler Magazin Berkay Şahin'in Volkan Konak acısı: Bu kadar kötü kalpli insan varken neden o?

        Berkay Şahin: Bu kadar kötü kalpli insan varken neden o?

        Berkay Şahin, Ramazan Bayramı'nın birinci günü sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Volkan Konak için duygusal bir mesaj yayımladı; "Bu kadar ölmesi gereken kötü kalpli insan varken Rabbim sen affet, hesabına kitabına karışmak değil ama 'Neden? diye soruyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 09:04 Güncelleme: 07.04.2025 - 09:04
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        "Neden o?"
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        Volkan Konak; 30 Mart'ı, 31 Mart' bağlayan gece, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki bayram programı sırasında sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti.

        Daha önce Volkan Konak'ın en zor döneminde kendisine yardım ettiğini söyleyen Berkay Şahin, yeni bir paylaşımda bulundu.

        "BU DÜNYADAN BİR VOLKAN AĞABEY GEÇTİ"

        Volkan Konak'ın eşi Selma Konak ve çocukları Şimal, Derin ve Volkan ile çektirdiği fotoğrafını siyah - beyaz şeklinde paylaşan Berkay Şahin, üzüntüsünü; "Bu dünyadan bir Volkan ağabey geçti, gitti. Her aklıma geldiğinde sesim soluğum kesiliyor. Vallahi billahi herkese neşe saçardı. Vallahi billahi vardır kırdığı ama hep güldürdüğüne, yardım ettiği kardeşlerime denk geldim. İyi insandı, çok iyi insandı be... Ne diyeyim çok üzülüyorum. Bu kadar ölmesi gereken kötü kalpli insan varken rabbim sen affet hesabına kitabına karışmak değil ama 'Neden? diye soruyorum be..." sözleriyle dile getirdi.

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        #Berkay Şahin
        #volkan konak

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