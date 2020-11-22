Aile yemeği

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Şahin, restoran çıkışı aracını beklediği sırada kızı Arya ile oyun oynarken objektiflere yansıdı.

Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Şahin çifti, araçlarının gelmesi ile birlikte mekandan ayrıldı.