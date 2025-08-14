Habertürk
        Haberler Magazin Berk Oktay'dan yeni açıklama: Çarpıtılıyor - Magazin haberleri

        Berk Oktay'dan yeni açıklama: Çarpıtılıyor

        Berk Oktay, hakkında ortaya atılan ihanet ve taciz iddialarının ardından hukuki süreç başlattığını ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Eşiyle sık sık mutlu aile pozu veren ve aralarında herhangi bir sorunun olmadığını sosyal medya aracılığıyla gözler önüne seren Oktay, yeni bir açıklamada bulundu; "Son günlerde bu durumu çarpıtarak farklı göstermeye çalışan bazı asılsız ve çirkin iddiaların hiçbir gerçeklik payı yoktur"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 08:42 Güncelleme: 14.08.2025 - 08:46
        "Çarpıtılıyor"
        2022'de evlenen oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz yıl kızları Mira Milena'yı kucaklarına alarak anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ve kızları Mira Milena
        Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ve kızları Mira Milena

        Ancak son zamanlarda çiftin evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmiş ve Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un arasının bozulduğu ve boşanmanın eşiğinde oldukları öne sürülmüştü.

        Berk Oktay ve Gülsim Ali
        Berk Oktay ve Gülsim Ali
        Ardından Yıldız Çağrı Atiksoy'un Berk Oktay'ı sosyal medyadan takipten çıkarması da dikkat çekmişti. Ancak söylentilerden kısa bir süre sonra Berk Oktay eşi ve kızının yer aldığı fotoğrafı; "Şükür sebebim ailem" notuyla paylaşarak iddialara yanıt vermişti. Bu paylaşımın ardından Atiksoy, Oktay'ı sosyal medyadan yeniden takibe almıştı.

        Aile içi fırtınalar tam duruldu derken manken Tuğçe Aral'ın evli bir oyuncunun tacizine uğradığını açıklayarak, söz konusu ismin Berk Oktay olduğunu ileri sürmüştü.

        Hukuki süreç başlattı
        Hukuki süreç başlattı

        Bu iddialar üzerine Berk Oktay, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkındaki asılsız suçlamalar ve sistematik karalama kampanyasına karşı hukuki sürecin başlatıldığını belirtmişti.

        Tuğçe Aral
        Tuğçe Aral

        YENİ AÇIKLAMA

        Tüm bunların ardından Berk Oktay, söz konusu iddialar hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Hakkında ortaya atılan iddiaların kasıtlı olduğunu söyleyen Berk Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Eşim Yıldız Çağrı Atiksoy ile olan birlikteliğimiz, önceki evliliğimin sona ermesinden sonra başlamıştır. Tüm sürecimize de şahit oldunuz. Son günlerde bu durumu çarpıtarak farklı göstermeye çalışan bazı asılsız ve çirkin iddiaların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Boşanma sürecim 3 yıl sürmüştür, aldatmaya dayalı hiçbir suçlama yer almamıştır ve bu süreçte Yıldız'ın adı dâhi konu olmamıştır, olamazdı da zaten. Yıldız ile iki yıllık ilişkimizin ardından ne hikmetse tam düğün arifemizde de yine iddia adı altında asılsız haberler ortaya atılmıştır. Bu konuda yapılacak haberlere karşı hukuki yollara başvuracağımızı bildiririm. Bu tür söylemlere itibar edilmemesini de önemle rica ederim" ifadelerine yer verdi.

        #Berk Oktay
        #Yıldız Çağrı Atiksoy

