Berk Atan: Kötü bir kaza atlattık

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 3 hafta önce Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaburgasında kırık tespit edilen Berk Atan, Kuruçeşme'de görüntülendi.

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Berk Atan; "Dua eden, arayan soran herkesten Allah, bin kere razı olsun. Kötü bir kaza atlattık ama Allah’a şükür ayaktayız" dedi. Kaburgasındaki kırığın iyileşmediğini belirten oyuncu; "Kaburgada hâlâ kırık var. Kırıklar için kaburgaya yapılabilecek bir şey yok. Kendi kendine kaynamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.