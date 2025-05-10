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        Haberler Objektife Takılanlar Berk Atan: Kötü bir kaza atlattık - Magazin haberleri

        Berk Atan: Kötü bir kaza atlattık

        Geçtiğimiz haftalarda trafik kazası geçiren ünlü oyuncu Berk Atan; "Kötü bir kaza atlattık ama Allah'a şükür ayaktayız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 08:59 Güncelleme: 10.05.2025 - 08:59
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        "Kötü bir kaza atlattık"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 3 hafta önce Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaburgasında kırık tespit edilen Berk Atan, Kuruçeşme'de görüntülendi.

        Berk Atan; "Dua eden, arayan soran herkesten Allah, bin kere razı olsun. Kötü bir kaza atlattık ama Allah’a şükür ayaktayız" dedi. Kaburgasındaki kırığın iyileşmediğini belirten oyuncu; "Kaburgada hâlâ kırık var. Kırıklar için kaburgaya yapılabilecek bir şey yok. Kendi kendine kaynamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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        Berk Atan, dizi setlerine de kısa süre içinde döneceğini belirterek; "Haftaya gidip çok fazla yorulmadan 2-3 bölüm arka arkaya çekip sezon finali yapacağız inşallah" şeklinde konuştu.

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        #Berk Atan

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