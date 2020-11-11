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Berk Atan, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir süre mağazaları tek başına dolaşan Atan, daha sonra yakın arkadaşları ile buluştu.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan 29 yaşındaki oyuncu, "Çekimden geliyorum. Dizimizin üçüncü bölümünün çekimlerini yaptık ama İzmir depremi nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Benim ailem de İzmir’de yaşıyor, Allah'a çok şükür yara almadan kurtuldular ama psikolojik olarak etkilendik. Allah tekrar yaşatmasın" dedi.