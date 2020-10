Son zamanların en trend isimlerinden biri de Beril olarak karşımıza çıkıyor. Bebeklerine bu adı vermek isteyen aileler için, mini bir araştırma hazırladık. Buyurun göz atalım.

Beril İsminin Anlamı Nedir?

Akça, temiz, kirden uzak anlamlarına gelir. Aynı zamanda Berilyum elementini de çağrıştırır. Bilindiği üzere bu element, çok hoş görünen değerli bir taşı sembolize etmektedir. Ülkemizde her 5000 kişiden birine Beril ismi veriliyor.

Beril İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?

Hayır, kökeninin nereden geldiği bilinmeyen bu tatlı isim, Kuran’da yer almıyor. Anlamının kötü olmamasından dolayı bu ismi tercih etmenizde dinen bir sakınca bulunmadığını düşünüyoruz. Çünkü caiz olmayan isimler arasında bu isim sayılmıyor.

Beril İsminin Özellikleri

İdeal bir kadındır. Dış güzelliği, estetik zevkleri ile harmanlanmıştır. Stil sahibidir ve bulunduğu her ortamda dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Hırsından gemileri bile yakabilir. Kararlarının sorgulanmasından hoşlanmaz. Yönetilen değil, kesinlikle yöneten olmak ister. Her konuda mutlaka bir fikri vardır ve kesinlikle onun görüşlerinin doğruluk oranı yüksektir. Sevgi ve merhamet vazgeçemediği özelliklerindendir. Küçük çocuklara ve evcil hayvanlara aşırı derecede hassastır. Bir patinin dostluğunu her zaman sever. Seyahatlere gitmekten, ortamlarda kendini fark ettirmekten mutluluk duyar. Karşı cinse karşı seçicidir. Dışarıdan bencil görünse de yakınındakiler bunun böyle olmadığını hemen anlarlar. Duygusal zekaları ve ön sezileri ileri derecede gelişmiştir. Onlardan bir şey saklanmaz, mutlaka ortalığı didik didik eder, gerçeğe ulaşırlar.