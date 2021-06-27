"Yanıma gelin, fotoğraf çekilelim"

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2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, şu sıralar üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayıyor. İki oğlu olan çift, bu kez kız bebek bekliyor.

BERGÜZAR'DAN RİCA

Şu sıralar Bodrum'da tatil yapan çiftten Korel, Instagram hesabından yayınladığı video ile hayranlarına ricada bulundu. Gizli bir şekilde fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Yanıma gelin, birlikte fotoğraf çekilelim" şeklinde konuştu.

"BU BENİM HİÇ HOŞUMA GİTMİYOR"

38 yaşındaki Bergüzar Korel, yaklaşık 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Biz şu an tatildeyiz. Bu videoyu izleyenlerden ya da normal hayatta bizimle karşılaşanlardan küçük bir ricam var. Bazen uzaktan fotoğrafımızı ya da videomuzu çekiyorsunuz, çocuklarımızın videosunu çekiyorsunuz. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Zaten yanıma gelip, birlikte fotoğraf çektirsek daha bir anlamı, hatırası olur. Hem de ben uzaktan gözetleniyor hissi yaşamam. Çünkü insan kendini çok kötü hissediyor. Ben insanların yüz ifadelerinden her şeyi anlayabiliyorum, dudak okuyabiliyorum. Gelin, birlikte selamlaşalım, birlikte fotoğraf çektirelim. Güzel bir hatıra kalsın... Ne dersiniz?

"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ ANDA GELDİ"

Bebeklerine 'Leyla' adını vereceklerini açıklayan çift, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Bir hayli keyifli olduğu görülen Korel, "Dünya olarak öyle zor bir süreç yaşadık ki, artık her şeye şükreder hale geldik. Allah nasip etti. Bebek haberi hiç beklemediğimiz bir anda, sürpriz bir şekilde geldi. Bundan sonra bize laf söylemek düşmez. 'Allah da onun gücünü verecek herhalde' diyorum" diye konuşmuştu.

"LEYLA İSMİNİ HEP ÇOK SEVDİM"

Kızlarına Leyla adını vereceklerini söyleyen çiftten Korel, "Kendimi bildim bileli ben Leyla ismini çok sevdim. Hep hayalimdeydi. Allah nasip etti, çok mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.

Hamileliğinin rahat geçtiğini söyleyen Bergüzar Korel, "Erkek gebeliği daha zor ve ağrılı. İnşallah böyle devam eder" demişti.