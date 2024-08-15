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        Haberler Magazin Bergen, vefatının 35'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Magazin haberleri

        Bergen, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

        1989'da hayata veda eden şarkıcı Bergen, vefatının 35'inci yıl dönümünde Mersin'deki mezarı başında anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 07:25 Güncelleme: 15.08.2024 - 09:05
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          'Bergen' olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in farklı kentlerden gelen hayranları, Akbelen Mezarlığındaki kabri ziyaret etti.

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          Mezara çiçek bırakan katılımcılar, dua okudu. Çorum'dan gelen Emrah Aksu, her yıl mezar başındaki anma programına katıldığını söyledi.

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          Uzun yıllardır Bergen'in şarkılarını dinlediğini belirten Aksu, "Bergen ile 1988'de Çorum'daki konseri öncesi tanışmıştım. Çok cana yakın ve mütevazi biriydi. İnsanlara verdiği sevgi, heyecan inanılmazdı" dedi.

          Antalya'dan gelen Mehmet Tohma da sanatçının şarkılarını sevdiğini, mezarını ilk kez gördüğü için duygulandığını anlattı.

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          Kentte yaşayan İbrahim Togay ise Bergen'i unutmadıklarını göstermek için bir araya geldiklerini kaydetti.

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