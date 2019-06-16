Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz günlerde Kilyos'ta düzenlenen bir törenle dünyaevine girmişti. Düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları da katılmıştı. Eser Yenenler'in nikah şahidi İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç olmuştu.

Düğün töreni sonrası Antalya'ya balayına giden çift, çıkan haberlerin ardından bebeklerinin cinsiyetini sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşım ile açıkladı.

"ALLAH KISMET EDERSE OĞLUMUZ OLACAK"

Anne olmak için gün sayan Berfu Yıldız Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz de daha çok yeni öğrendik ama evet, haberler doğru. Bebeğimizin cinsiyeti erkek. Allah kısmet ederse bir oğlumuz olacak. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Bize iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullanarak erkek bebek beklediklerini açıkladı.

EVLENDİKTEN SONRA İLK İŞİ BU OLDU

Eser Yenenler ile evlenen Berfu Yıldız'ın nikahtan saatler sonra sosyal medya hesabında soyadını 'Yenenler' olarak değiştirmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

DÜĞÜN DANSLARI OLAY OLDU

İstanbul Kilyos'taki bir mekanda gerçekleştirilen düğünde, Berfu Yıldız ile Eser Yenenler'in dansı olay olmuştu. Ünlü çift, ilginç düğün danslarıyla dikkat çekmişti. İkilinin dansları sosyal medyada çok konuşulmuştu.

İşte o anlar: