Geçtiğimiz yıl Kenan Doğulu ile evliliklerinde kara bulutlar dolaşan oyuncu Beren Saat'in eşi ile ayrılacakları öne sürülmüştü.

Birkaç ay önce Doğulu ile aralarındaki buzları eriten Saat, 31 Mayıs'ta 45 yaşına basacak eşi için harekete geçti. 2.Sayfa'nın haberine göre Saat, Kenan Doğulu için özel aşk şiiri yazdı.

"OYUN ARKADAŞIMI KAYBETTİM"

Oyuncu, Doğulu'nun geçen yıl ki doğum gününde "Oyun arkadaşımı kaybettim" şeklindeki sözleriyle çok konuşulmuştu.