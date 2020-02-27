"ÖLMÜŞ VE GÖMÜLMÜŞ GİBİYDİM"

Ne yıl! Şimdiye kadarkilerin en zoru... Bir noktada karanlık bir meseleye dönüştüğü beklentisine girdiğinizde "süpernova"ya (büyük yıldızların şiddetle patlaması) yakınsınızdır ya da gündüz düşleri gören birisinizdir ve sizde bir sorun yoktur.

Ben tam olarak ölmüş ve gömülmüş gibiydim, gerçekten bir mağaranın derinliklerine girdim.