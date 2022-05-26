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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, birkaç gün önce İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) 50. Yıl Özel Galası'na katıldı.

Davette eşi Beren Saat ile birlikte yer alan Doğulu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kenan Doğulu, "Çok özel bir gece. İKSV ülkemizin en önde gelen sanat damarlarından... Bu özel günde onların yanında olmak istedik." dedi.

"İNANILMAZ BİR DUYGU"

Şarkıcı, yakın zamanda başlayan konser maratonu için, "Konser vermek, konserlerimde sahnede dans etmek ve seyirciden de karşılık görmek inanılmaz bir duygu. Pandemi sürecinde hepimiz evlerimizde tutsak kaldık. Şimdi bu konserler bana ve sevenlerime terapi gibi geliyor. Yakın zamanda Bursa ve Antalya konserlerim var. Artık kurtları dökme vakti!" şeklinde konuştu.

"BEKLEDİKLERİNE DEĞECEK"

Beren Saat, daha önce sürpriz bir açıklama yaparak, albüm hazırlığında olduğunu, pandemi süreci boyunca eşiyle şarkılar yazmaya başladığını ve stüdyoda parçaları üzerine çalıştıklarını dile getirmişti.

Hayranlarıyla ortak bir dilde buluşmak için şarkılarını İngilizce seslendireceğini de açıklayan ünlü oyuncu, konuyla alakalı konuştu.

Saat, "Henüz net bir tarih veremeyeceğim. Hala üstünde çalışıyorum ama sevenlerim şunu bilsin; beklediklerine değecek ve çok sevecekler..." dedi.