Beren Gökyıldız, 2009'da İstanbul'da doğdu. Beren Gökyıldız ilköğrenimine devam ediyor. Oyunculuk kariyerine ilk olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi dizisiyle başlayan, Beren Gökyıldız oynadığı karakterle izleyenlerin beğenisini kazandı.

Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyen, Gökyıldız Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show'da oynamıştır.Daha sonra Star TV'de yayınlanan Anne dizisinde Melek Akçay karakterini oynayan, Beren Gökyıldız Vahide Perçin ve Cansu Dere gibi isimlerle aynı dizide rol almıştır.

Ardından Bizim Hikaye adlı dizide Ayşe karakterini oynamıştır. TV 8'de yayınlanmış olan Kızım adlı dizide Öykü karakterini oynamış. Sonra FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor adlı dizide Betüş karakterini oynadı.