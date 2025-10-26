Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon ‘Bereketli Topraklar’ın yayın tarihi belli oldu

        ‘Bereketli Topraklar’ın yayın tarihi belli oldu

        SHOW TV'nin,  hikâyesiyle ekranda büyük ses getirmeye hazırlanan 'Bereketli Topraklar' dizisinin yayın tarihi belli oldu. 'Bereketli Topraklar', ilk bölümüyle ekranlara 2 Kasım pazar akşamı 20.00'de  gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 20:39 Güncelleme: 26.10.2025 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nesillerdir bitmeyen kavga
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin, hikâyesiyle ekranda büyük ses getirmeye hazırlanan ‘Bereketli Topraklar’ dizisinin yayın tarihi belli oldu. Süreç Film’in yapımcısı olduğu dizinin senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın üstlenirken senaryosunu; Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi kaleme alıyor.

        'Bereketli Topraklar’ın 1'inci bölüm 2'nci tanıtımı;

        İzleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan, tutku, hırs ve intikamla örülü bir aşk hikâyesini anlatacak olan ‘Bereketli Topraklar’, ilk bölümüyle ekranlara 2 Kasım Pazar akşamı 20.00’de gelecek.

        "KİM BU TOPRAKLARIN DÜŞMANIYSA BENİM DÜŞMANIMDIR"

        Adana’nın bereketli topraklarında yıllardır süren bir düşmanlık, Bereketoğulları ve Karahanlılar arasında yeniden alevlenir. Ailesinin mirasını, adını ve toprağını korumaya kararlı olan Ömer Bereketoğlu, geçmişin yükünü sırtında taşırken hem dışarıdaki düşmanlarla hem de kendi vicdanıyla mücadele eder.

        Düzeni sağlamak isterken karşısına çıkan en büyük engel, yıllar sonra şehre gelen Savcı Nevin olur. Kararlı, idealist ve adalet duygusuyla hareket eden Nevin, görevi gereği bu iki ailenin çatışmasının tam ortasında kalır.

        Diğer bir yandan da hiç beklemediği bir aşkla sınanır. Karahanlı cephesinde ise Zehra, yıllardır bastırdığı öfkeyi gün yüzüne çıkarır. Geçmişin intikamını almakta kararlı olan Zehra, oğlu Bekir’i de bu savaşın bir parçası haline getirir. Ancak intikam planı büyüdükçe, Adana’daki güç dengeleri de değişmeye başlar.

        Tüm bu çatışmaların ortasında, Bereketoğulları’nın küçük oğlu Salih ile Karahanlıların kızı Fatma arasında filizlenen aşk, iki aile arasındaki düşmanlığı yeniden körükler. Yasak bir sevdanın gölgesinde doğan bu ilişki, hem iki gencin kaderini hem de ailelerin yıllardır süren savaşını geri dönülmez bir noktaya taşır.

        'Bereketli Topraklar'; hırs, ihanet ve intikamın ortasında filizlenen aşklar, izleyicileri derin bir yolculuğa davet ediyor.

        'Bereketli Topraklar’ın kadrosunda; Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.

        REKLAM

        ‘Bereketli Topraklar’, ilk bölümüyle 2 Kasım Pazar akşamı 20.00’de SHOW TV’de başlıyor!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bereketli Topraklar
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Aslan geriden gelip kazandı!
        Aslan geriden gelip kazandı!
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        Habertürk Anasayfa