‘Bereketli Topraklar’ın yayın tarihi belli oldu

"KİM BU TOPRAKLARIN DÜŞMANIYSA BENİM DÜŞMANIMDIR"

Adana’nın bereketli topraklarında yıllardır süren bir düşmanlık, Bereketoğulları ve Karahanlılar arasında yeniden alevlenir. Ailesinin mirasını, adını ve toprağını korumaya kararlı olan Ömer Bereketoğlu, geçmişin yükünü sırtında taşırken hem dışarıdaki düşmanlarla hem de kendi vicdanıyla mücadele eder.

Düzeni sağlamak isterken karşısına çıkan en büyük engel, yıllar sonra şehre gelen Savcı Nevin olur. Kararlı, idealist ve adalet duygusuyla hareket eden Nevin, görevi gereği bu iki ailenin çatışmasının tam ortasında kalır.

Diğer bir yandan da hiç beklemediği bir aşkla sınanır. Karahanlı cephesinde ise Zehra, yıllardır bastırdığı öfkeyi gün yüzüne çıkarır. Geçmişin intikamını almakta kararlı olan Zehra, oğlu Bekir’i de bu savaşın bir parçası haline getirir. Ancak intikam planı büyüdükçe, Adana’daki güç dengeleri de değişmeye başlar.

Tüm bu çatışmaların ortasında, Bereketoğulları’nın küçük oğlu Salih ile Karahanlıların kızı Fatma arasında filizlenen aşk, iki aile arasındaki düşmanlığı yeniden körükler. Yasak bir sevdanın gölgesinde doğan bu ilişki, hem iki gencin kaderini hem de ailelerin yıllardır süren savaşını geri dönülmez bir noktaya taşır.