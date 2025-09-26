Bereketli Topraklar konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? Show TV Bereketli Topraklar ilk bölüm ne zaman?
Show TV'de ekrana gelecek, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, proje tasarımı ve senaryo süpervizörlüğü ile yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi'nin kaleme aldığı 'Bereketli Topraklar' dizisinden bir tanıtım daha geldi. Seyircilerin merakla beklediği yeni dizinin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. İşte, Bereketli Topraklar konusu, oyuncuları ve tanıtımları...
Engin Akyürek’in ‘Ömer Bereketoğlu’ karakteriyle ekrana döndüğü Bereketli Topraklar’dan bir tanıtım daha geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesi ile izleyiciler tarafından merakla beklenen yeni yapım hakkında tüm detayları sizler için derledik. İşte, Bereketli Topraklar dizisi, konusu, oyuncu ve yapımcı kadrosu ve yayınlanan fragmanlar...
BEREKETLİ TOPRAKLAR KONUSU
Bereketoğulları ve Karahanlılar arasında geçmişte yaşanan bir savaşın ve büyük bir sır ile sağlanan barışın ardından, gelecek yeniden şekilleniyor!
Beklenmedik aşklar, aşka dair kurulan pusular ve şehre yeni gelen bir kadın!
Bereketli Topraklar yıllar süren bereketini, o sessiz anlaşmaya mı borçlu yoksa, bir kahramana mı?
Kuşaklar boyu süren bir iktidar savaşının ve bu savaşın tam ortasında şehre yeni gelen bir kadının, kazananı nasıl değiştirdiğinin hikayesi.
Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek), ailesini ve topraklarını Karahanlılar’dan korumak için her zamankinden daha sert kararlar alırken; Adana’ya yeni gelen Savcı Nevin (Gülsim Ali) Ömer’in tüm planlarını altüst eder!
Ömer ve Nevin de kendilerini sarsıcı bir aşk hikayesi içinde bulacaktır ama hangi aşka teslim olacaklarını ise kader belirleyecek.
Bereketli Topraklar’da hiç bitmeyen savaşlardan biri daha alevlenirken, herkes kime dost kime düşman olacağını seçecek ama hangi aşka teslim olacaklarını kader belirleyecek.
BEREKETLİ TOPRAKLAR OYUNCU KADROSU
Bereketli Topraklar’ın kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.
BEREKETLİ TOPRAKLAR YAPIM KADROSU
Yönetmen: Yağız Alp Akaydın
Yapım şirketi: Süreç Film
Senarist: Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi
BEREKETLİ TOPRAKLAR'DAN TANITIM YAYINLANDI
Bereketli Topraklar dizisinden iki tanıtım yayınlandı. Aşağıdaki linkten tanıtımlara ulaşabilirsiniz.
BEREKETLİ TOPRAKLAR İLK FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DİZİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yeni diziden iki tanıtım yayınlandı. Bereketli Topraklar, önümüzdeki günlerde Show TV'de ekranda olacak. Dizini ilk bölüm tarihi henüz açıklanmadı.
