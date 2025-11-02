Habertürk
        Show TV'nin yeni dizisi Bereketli Topraklar'ın merakla beklenen ilk bölümü bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak. Adana'nın iki köklü ailesi arasındaki iktidar savaşını anlatan dizide Engin Akyürek 'Ömer' karakterine, Gülsim Ali ise 'Nevin' karakterine hayat veriyor. Peki, Bereketli Topraklar konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar ve canlı yayın izleme linki

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2025 - 12:15 Güncelleme: 02.11.2025 - 13:18
          Show TV'nin yeni dizisi Bereketli Topraklar, ilk bölümü ile 2 Kasım Pazar bu akşam ekranlara gelecek. Adana’da Bereketoğulları ve Karahanlılar arasındaki olayların etrafında dönecek dizinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın, senaristliğini ise Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi üstleniyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler Show TV canlı yayın ekranı üzerinden diziyi takip edebilecek. İşte, ilk bölümün özeti ve Show TV canlı yayın ekranı

          BEREKETLİ TOPRAKLAR KONUSU

          Bereketoğulları ve Karahanlılar arasında geçmişte yaşanan bir savaşın ve büyük bir sır ile sağlanan barışın ardından, gelecek yeniden şekilleniyor!

          Beklenmedik aşklar, aşka dair kurulan pusular ve şehre yeni gelen bir kadın!

          Bereketli Topraklar yıllar süren bereketini, o sessiz anlaşmaya mı borçlu yoksa, bir kahramana mı?

          Kuşaklar boyu süren bir iktidar savaşının ve bu savaşın tam ortasında şehre yeni gelen bir kadının, kazananı nasıl değiştirdiğinin hikayesi.

          Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek), ailesini ve topraklarını Karahanlılar’dan korumak için her zamankinden daha sert kararlar alırken; Adana’ya yeni gelen Savcı Nevin (Gülsim Ali) Ömer’in tüm planlarını altüst eder!

          Ömer ve Nevin de kendilerini sarsıcı bir aşk hikayesi içinde bulacaktır ama hangi aşka teslim olacaklarını ise kader belirleyecek.

          Bereketli Topraklar’da hiç bitmeyen savaşlardan biri daha alevlenirken, herkes kime dost kime düşman olacağını seçecek ama hangi aşka teslim olacaklarını kader belirleyecek.

          BEREKETLİ TOPRAKLAR OYUNCU KADROSU

          Bereketli Topraklar’ın kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.

          BEREKETLİ TOPRAKLAR YAPIM KADROSU

          Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

          Yapım şirketi: Süreç Film

          Senarist: Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi

          BEREKETLİ TOPRAKLAR'DAN TANITIM YAYINLANDI

          Bereketli Topraklar dizisinden iki tanıtım yayınlandı. Aşağıdaki linkten tanıtımlara ulaşabilirsiniz.

          BEREKETLİ TOPRAKLAR İLK FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

          BEREKETLİ TOPRAKLAR İKİNCİ FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

          BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜÇÜNCÜ FRAGRAMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

          BEREKETLİ TOPRAKLAR CANLI İZLE

          Bereketli Topraklar ilk bölümü ile bu akşam saat 20.00'de ekranlarda olacak. Aşağıdaki linkten diziyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

          SHOW TV CANLI YAYIN İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

