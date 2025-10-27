Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Bereketli Topraklar ilk bölüm tarihi belli oldu! Show TV Bereketli Topraklar konusu, oyuncuları ve ilk bölüm tarihi

        Bereketli Topraklar ilk bölüm tarihi belli oldu! Bereketli Topraklar konusu ve oyuncuları

        Show TV'nin yeni dizisi Bereketli Topraklar'ın merakla beklenen ilk bölüm yayın tarihi belli oldu. Adana'nın iki köklü ailesi arasındaki iktidar savaşını anlatan dizide Engin Akyürek 'Ömer' karakterine, Gülsim Ali ise 'Nevin' karakterine hayat veriyor. Peki, Bereketli Topraklar ilk bölüm ne zaman, konusu nedir? İşte, dizi hakkında tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 15:52 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Show TV'nin yeni dizisi Bereketli Topraklar'ın ilk bölüm yayın tarihi belli oldu. Adana’da Bereketoğulları ve Karahanlılar arasındaki olayların etrafında dönecek dizinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın, senaristliğini ise Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi üstleniyor. Peki, Bereketli Topraklar ilk bölüm ne zaman?

        • 2

          BEREKETLİ TOPRAKLAR KONUSU

          Bereketoğulları ve Karahanlılar arasında geçmişte yaşanan bir savaşın ve büyük bir sır ile sağlanan barışın ardından, gelecek yeniden şekilleniyor!

        • 3

          Beklenmedik aşklar, aşka dair kurulan pusular ve şehre yeni gelen bir kadın!

        • 4

          Bereketli Topraklar yıllar süren bereketini, o sessiz anlaşmaya mı borçlu yoksa, bir kahramana mı?

        • 5

          Kuşaklar boyu süren bir iktidar savaşının ve bu savaşın tam ortasında şehre yeni gelen bir kadının, kazananı nasıl değiştirdiğinin hikayesi.

        • 6

          Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek), ailesini ve topraklarını Karahanlılar’dan korumak için her zamankinden daha sert kararlar alırken; Adana’ya yeni gelen Savcı Nevin (Gülsim Ali) Ömer’in tüm planlarını altüst eder!

        • 7

          Ömer ve Nevin de kendilerini sarsıcı bir aşk hikayesi içinde bulacaktır ama hangi aşka teslim olacaklarını ise kader belirleyecek.

        • 8

          Bereketli Topraklar’da hiç bitmeyen savaşlardan biri daha alevlenirken, herkes kime dost kime düşman olacağını seçecek ama hangi aşka teslim olacaklarını kader belirleyecek.

        • 9

          BEREKETLİ TOPRAKLAR OYUNCU KADROSU

          Bereketli Topraklar’ın kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.

        • 10

          BEREKETLİ TOPRAKLAR YAPIM KADROSU

          Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

          Yapım şirketi: Süreç Film

          Senarist: Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi

        • 11

          BEREKETLİ TOPRAKLAR'DAN TANITIM YAYINLANDI

          Bereketli Topraklar dizisinden iki tanıtım yayınlandı. Aşağıdaki linkten tanıtımlara ulaşabilirsiniz.

          BEREKETLİ TOPRAKLAR İLK FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

          BEREKETLİ TOPRAKLAR İKİNCİ FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

          BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜÇÜNCÜ FRAGRAMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 12

          DİZİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Bereketli Topraklar, 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak.

        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        • 21
        • 22
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Kartalkaya'da savunmalar alınıyor
        Kartalkaya'da savunmalar alınıyor
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        Habertürk Anasayfa