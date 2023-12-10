Bereket, şans ve huzur getiren kokina çiçeği: Yılbaşı çiçeği kokinanın anlamı ve özelliği nedir?

ŞANS GETİRECEĞİNE İNANILIR

Efsanelere göre eve alınan kokina çiçeği mutluluk, huzur ve şans getirir. Bu nedenle yılbaşının en gözde sembollerinden birisi olması şaşırtıcı değildir.

Bir başka rivayete göre ise bir eve yılbaşında alınan kokina çiçeği, ertesi yıla kadar bozulmadan ve renklerini solmadan aynı şekilde duruyorsa, o kişinin yeni bir eve taşınacağı söylenir.