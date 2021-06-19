Berdan Mardini'nin eski eşine silahlı saldırı!

DHA

Büyükçekmece'de çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Karademir’in ışıklarda beklediği sırada yanına gelen 2 kişinin ateş ettiği ve ardından kaçtıları görülüyor

DHA'nın haberine göre, motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerle Karademir'i bacağından yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.