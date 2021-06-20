"HERHANGİ BİR TEHDİT VE SALDIRI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Müvekkilimiz hakkında şüphe hasıl olduğu takdirde üzerine vazife olan kişilerin ve makamların bu şüphenin gereğini yargı mercilerinde iddia etmesi asıl olmakla birlikte, müvekkilimiz tarafından gerçekleştirilen herhangi bir tehdit ve saldırı söz konusu değildir.



Müvekkilimizin, saldırıya uğrayan Fatoş Yelliler ile karşılıklı anlaşma çerçevesinde sona eren evlilikleri ve müşterek çocukları haricinde bir ilişkisi bulunmamakta olup bu denli alçakça bir saldırının şüphelisi olması hayatın olağan akışına da aykırıdır. Nitekim bu söylem ve ithamlar müvekkilimizin her daim önceliği konumunda olan çocuklarının saldırı anında olay mahallinin yakınında olması sebebiyle de mantık ve vicdan ile bağdaşmamaktadır.