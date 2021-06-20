Büyükçekmece'de dün korkunç bir olay yaşandı. İlçede, çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Polis ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Yelliler'i hastaneye kaldırdı.
Yaşananlardan sonra Berdan Mardini, hakkında çıkan iddialarla ilgili avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Müvekkilimiz Berdan Mardini ve geçtiğimiz Mart ayında anlaşmalı olarak boşanmış olduğu Fatoş Yelliler hakkında basında çıkan birtakım haberlere ilişkin açıklama yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Mahkeme kararı gereği kişisel ilişki tesis edilebilmesi adına müşterek çocukları teslim almaya gelen Fatoş Yelliler'e kimliği belirsiz kişi veya kişilerce vahim bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yaşanan elim olayın ardından gerek müvekkilimiz gerekse kolluk kuvvetleri yaralanan Fatoş Yelliler'e yardım ederek tedavi altına alınması adına çaba sarf etmişlerdir.
Kadına şiddetin karşısında her fırsatta tavır alan ve duruş sergileyen müvekkilimiz hakkında kamu yararını gözetmesi gereken meslek erbaplarının, basında müvekkilimizi hedef gösteren açıklamalar ile gündem yaratması yaşanan elim hadisenin manipüle edilmesinden öteye geçmemektedir.
Fatoş Yelliler'e gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yargı mercilerince başlatılan soruşturma kapsamında yapılması gereken tespitlerin ve değerlendirmelerin, haber sitelerindeki mesnetsiz birtakım açıklamalar ile itibarsız kılınması, ayrıca aynı maksatla kamuoyunun yönlendirilmeye çalışılması etik ve ahlaki değerlerle bağdaşmamaktadır. Müvekkilimiz hakkında basında yer alan müşterek çocukların anne ile kişisel ilişki tesis etmesine yönelik izin vermediği yönündeki söylemler de bilinçli şekilde aynı amaca hizmet etmektedir. Bu minvalde yapılan eylem ve söylemlerin başta müşterek çocuklar olmak üzere kişiler üzerinde bırakacağı olumsuz etkiler gözetilmediği gibi hiçbir hukuk kuralı ve adalet anlayışı ile bağdaşmadığı da açıktır.
"HERHANGİ BİR TEHDİT VE SALDIRI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
Müvekkilimiz hakkında şüphe hasıl olduğu takdirde üzerine vazife olan kişilerin ve makamların bu şüphenin gereğini yargı mercilerinde iddia etmesi asıl olmakla birlikte, müvekkilimiz tarafından gerçekleştirilen herhangi bir tehdit ve saldırı söz konusu değildir.
Müvekkilimizin, saldırıya uğrayan Fatoş Yelliler ile karşılıklı anlaşma çerçevesinde sona eren evlilikleri ve müşterek çocukları haricinde bir ilişkisi bulunmamakta olup bu denli alçakça bir saldırının şüphelisi olması hayatın olağan akışına da aykırıdır. Nitekim bu söylem ve ithamlar müvekkilimizin her daim önceliği konumunda olan çocuklarının saldırı anında olay mahallinin yakınında olması sebebiyle de mantık ve vicdan ile bağdaşmamaktadır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!