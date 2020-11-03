Tüm dünyadaki etkileri devam eden koronavirüs ile ilgili yeni önlemler alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kararları açıkladı...

BERBERLER KAÇTA KAPANACAK? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI:

Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafa, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.