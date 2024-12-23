Berat'a moral takımdan geldi
Galatasaray, Kayseri'de puan farkını 8'e yükseltirken altyapıdan yetişen Berat Luş için de önemli bir gündü. Genç futbolcu babaannesini kaybettiği gün ilk maçına çıktı, destek takım arkadaşlarından geldi
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Galatasaray, Kayserispor deplasmanından 5-1’lik farklı galibiyetle döndü.
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İlk yarı zorlansa da 3-1 öne geçtikten sonra rahatlayan Cimbom müsabakanın devamında farka gitti.
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Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada farkı 8’e çıkarırken bu müsabaka Berat Luş için de önemliydi.
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Altyapıdan yetişen ve ekim ayında profesyonel olan 17 yaşındaki futbolcu müsabaka öncesinde acı bir haber aldı.
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Takımla birlikte otelden ayrılan ve stada doğru yola çıkan genç futbolcu otobüsteyken babaannesinin hayatını kaybettiği haberini aldı.
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Berat acı haber sonrası gözyaşlarına boğulurken takım arkadaşlarından da destek geldi.
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Galatasaray’da Victor Osimhen’in yanı sıra Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün de gollerinden sonra kulübeye giderek genç futbolcuya sarıldı.
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Oyuna 88. dakikada dahil olan Berat ilk maçına çıkarken galibiyet üçlüsünü de o çektirdi.
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Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Dries Mertens başta olmak üzere takımın tecrübeli futbolcuları da Berat’la özel olarak ilgilendi.
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Genç futbolcu hafta sonunda Fenerbahçe’yle U19’la oynanan karşılaşmada bir de gol kaydetmişti.