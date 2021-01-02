Gençlerbirliği'nin yeni yıldızı Berat Özdemir'i Trabzonspor kapmak üzere! Abdullah Avcı'nın orta sahaya takviye istemesi üzerine harekete geçen bordo-mavili idareciler, Gençlerbirliği yönetimiyle bir süredir pazarlık halindeydi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin bitme noktasına geldiği ve tarafların artık ödeme planı ve son detaylar üzerinde anlaşmaya çalıştığı öğrenildi.

HTSpor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre Southampton ve Lyon'un ilgisinin bulunduğu Berat Özdemir'in Trabzonspor'u tercih etmesinde Abdullah Avcı'nın etkisi bulunuyor. Annesi Trabzonlu olan 22 yaşındaki futbolcu, tecrübeli teknik direktörle uzun uzadıya görüştü. Avcı'nın kafasındaki plan ve rolü beğenen Berat'ın Trabzonspor'a transfer olmak istediğini yönetime ilettiği belirtildi.