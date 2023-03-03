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Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili hangi gün idrak edilecek? 2023 dini günler takvimi

Berat Kandili hangi gün idrak edilecek? 2023 dini günler takvimi

Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek olan Berat Kandili vatandaşların gündeminde yer alıyor. Konu hakkında merak edilen, “Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili hangi gün idrak edilecek?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Giriş: 03.03.2023 - 19:16 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takviminin yayınlanmasından sonra Müslüman aleminin gündeminde Berat Kandili yer aldı. Konuyla ilgili merak edilen, “Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili hangi gün idrak edilecek?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

  • BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    2023 Berat Kandili 6 Mart tarihinde idrak edilecek.

  • BERAT KANDİLİ’NİN FAZİLETİ, ANLAM VE ÖNEMİ

    Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

  • 2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

    26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

    17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

    06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

    23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

    17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

  • 2023 RAMAZAN BAYRAMI

    20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

    21 Nisan  2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

    22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

    23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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