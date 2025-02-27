Berat Gecesi Duası okunuşu ve Türkçe anlamı... Berat Gecesi Duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

Berat Gecesi Duası okunuşu ve Türkçe anlamı... Berat Gecesi Duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

BERAT GECESİ DUASI NEDİR?

Berat gecesi duası Müslümanlar için oldukça önemlidir. Bu gecede Allah’a mağfiret istendiğinden edilen dualar oldukça merak edilir. İşte Berat Kandili duası;

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Bismillahirrahmanirrahim.

“Allahümme ya zel-menni vela yümennü aleyhi. Ya zel-celali vel-ikrami.Ya zet-tavli vel inami.La ilahe illa ente.Zahrel-laciine ve carel-müstecirine ve emanel -haifine.Allahümme in künte ketebteni indeke fi ümmil -kitabi şekıyyen ev mahrumen ev matruden ev mukatteren aleyye fir-rızkı.Femhullahümme bi fazlike şekaveti ve hirmani ve tardi ve iktare rızki ve esbitni indeke fi ümmil-kitabi seiden ve merzukan ve müveffekan lil-hayrati,feinneke kulte ve kavlukel-hakku fi kitabikel-munzeli ala lisanı nebiyyikel-mürseli.Yemhullahü ma yeşaü ve yüsbitü ve indehu ümmül-kitabı.ilahi bit-tecelliyyil-azami fi leyletin-nısfı min şabanel-mükerremilleti.Fiha yüfreku küllü emrin Hakim.ve yübremü en tekşife anna minel-belai manalemü ve ma la nalemü ve ma ente bihi alemü inneke entel-eazzül-ekremü.Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve selleme.”

Türkçe Anlamı:

Ey, kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan, onların karşılığına ihtiyacı olmayan Allah’ım!. Celal ve Kerem sahibi Rabbim! Biz âciz kullarına sonsuz nimet ve imkânlar bahşeden Sensin! Senden başka ilah yok! Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin! Korkanların güvenip sığınacağı yegâne mercii yine Sensin!

Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz’da şayet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım! Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver.

Allah’ım! —Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan’ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: “Allah dilediğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O’nun yanındadır” (Ra’d Sûresi, 39)

İlahî! “Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır” (Duhan, 4) buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14. gecesi en büyük tecellin ile; bildiğimiz bilmediğimiz, Senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphesiz Sen, sonsuz güç ve kuvvet sahibisin! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin!

BERAT GECESİNDE HANGİ DUALAR OKUNUR? Peki Berat gecesinde hangi dualar okunur? Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir; Peygamber Efendimiz’in bu önemli gecede birçok dua okuduğu bilinir. Ancak bunlardan en bilineni, “Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ” duasıdır. Hz. Muhammed’in (SAV) Berat Kandili’nde şu duayı da okuduğu yaygın bilgiler arasındadır; “"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike." Türkçe Anlamı: “Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin." Not: Berat Kandili’nin gündüzünün oruç tutularak geçirilmesi önerilenler arasındadır. Bunun yanında söz konusu kandil gününde 100 rekatlık Hayır Namazı kılınmalıdır. Bu namazı kılan kişilerin o yıl vefat etmeleri durumunda “Şehitlik” mertebesine ulaşacağı bilgisi yaygındır. Hayır namazında ise şu şekilde niyet edilebilir; “"Ya rabbi, niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbten, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle". Hayır namazının her bir rekatında Fatiha'dan sonra 10 İhlas-ı Şerif okunur. İki rekâtta bir selam verilmesi gerekir. Berat gecesi kılınması uygun görülen bu namaz, toplamda 100 rekata tamamlanmalıdır.

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