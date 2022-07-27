Benzine indirim geldi

Dün motorine gelen 92 kuruşluk indirimin ardından bugün de benzin fiyatlarında dşüş yaşandı. Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki düşüş sonrası benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruşluk indirim geldi.

Böylece İstanbul Avrupa yakasında ortalama benzinin ortalama litre satış fiyatı 2.22 lira oldu.

Son indirimle beraber benzin fiyatı temmuz ayında yüzde 18 düşmüş oldu.