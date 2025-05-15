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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzinden sonra motorine de zam geldi! Motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 15 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları

        Benzin sonrası motorine de zam geldi! Motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu?

        Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma LPG, benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Dün benzinin litre fiyatına 1,5 TL zam uygulanmıştı. Bu kez de akaryakıt ürünlerinden motorine zam geldi. Zamlı fiyatlar gece itibarıyla tabelaya yansıdı. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 15 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 08:26 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:17
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        • 1

          Akaryakıt fiyatları brent petrol tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. Petrol, ABD ham petrol stoklarının son iki ayın en yüksek artışını göstermesiyle düştü. ABD ham petrolü yüzde 0,8 gerileyerek varil başına yaklaşık 63 dolarda kapanarak dört günlük yükseliş serisini sonlandırdı. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Önceki gün benzine zam yapılırken bugün ise motorine zam geldi. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 15 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...

        • 2

          MOTORİNE ZAM GELDİ

          Dün benzinin litre fiyatına 1,5 TL zam gelmişti. Benzinin ardından motorinin litre fiyatına da 1 lira 82 kuruş zam geldi.

          Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

        • 3

          LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

          LPG (otogaz) fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

        • 4

          AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

          LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 15 Mayıs 2025 Perşembe günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

          İşte; 15 Mayıs 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46,79 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,07 TL

          LPG litre fiyatı: 26,19 TL

        • 6

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46,65 TL

          Motorin litre fiyatı: 45,96 TL

          LPG litre fiyatı: 25,59 TL

        • 7

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 47,43 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,90 TL

          LPG litre fiyatı: 26,09 TL

        • 8

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 47,77 TL

          Motorin litre fiyatı: 47,24 TL

          LPG litre fiyatı: 26,04 TL

        • 9

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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