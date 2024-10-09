Benzin ve motorine zam mı geliyor? 9 Ekim güncel akaryakıt fiyatları
Ortadoğu'da giderek artan gerilim brent pertrol fiyatlarını yukarı yönlü olarak destekliyor. İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine saldırı ihtimali karşısında "Şu anda bunu tartışıyoruz." ifadelerini kullanan Joe Biden açıklamaları da petrol fiyatlarındaki yükselişi tetikledi. Şimdi ise motorine ve benzine çifte zam yapılacağı iddia ediliyor. İşte, detaylar...
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Küresel petrol rezervlerinin büyük kısmının bulunduğu Orta Doğu'da tırmanan gerginliklerin küresel arzda aksamaya neden olacağı düşünceleri, piyasa oyuncularının arz endişelerini besliyor ve fiyatları yükseltici etkide bulunuyor. Öte yandan, İsrail'in İran'ın petrol tesislerine saldırı ihtimali piyasalarda 'körükleyici' etki yaratıyor. İşte, son gelişmeler ve 9 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...
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MOTORİN VE VE BENZİNE ZAM GELİYOR
9 Ekim 2024 Çarşamba günü itibarıyla motorin fiyatlarına 1,55 TL, 10 Ekim gece yarısı ise benzine 1 lira 26 kuruşluk artış yapılacağı iddia ediliyor.
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9 EKİM 2024 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 42,90
Motorin fiyatı: 42,71
LPG fiyatı: 25,35
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9 EKİM 2024 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 42,78
Motorin fiyatı: 42,64
LPG fiyatı: 24,85
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9 EKİM 2024 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43,26
Motorin fiyatı: 43,17
LPG fiyatı: 25,29
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9 EKİM 2024 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43,72
Motorin fiyatı: 43,68
LPG fiyatı: 24,91
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