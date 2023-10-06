Akılalmaz olay geçtiğimiz ay Başakşehir’de bulunan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. İzzet Köse isimli vatandaş gece saatlerinde istasyona gelerek aracının deposunun doldurulmasını istedi.

İHA'nın haberine göre yakıt ikmali esnasında kasaya giderek ödeme yapan Köse, geri geldiğinde ikmalin durduğunu gördü. Pompacıyla konuşan Köse, aracına doldurulması gereken mazot yerine benzin konduğunu öğrendi.

İstasyon yetkilileriyle yapılan görüşme sonucunda aracın istasyonda kalıp yetkililerin belirlediği bir serviste temizleneceği konuşuldu. Araç istasyondan çekici ile alındı ancak götürüldüğü serviste çalıştırılınca yanlış doldurulan yakıt araç sistemine zarar verdi.

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İddiaya göre ise istasyon yetkilileri tarafından yapılan bu hata İzzet Köse’ye aktarılmadan araç teslim edildi. Köse, aracını alıp birkaç kilometre ilerledikten sonra tekrar arızalanan araç için istasyonla iletişime geçtiğinde hatanın kendisinden kaynaklı olduğu söylendi.

Aracın kurumsal servisinde yapılan bakımında ve savcılık kararı ile alınan kamera kayıtlarında da hasarın bu sebeple ortaya çıktığı öğrenildi. Köse yaklaşık yarım milyon liralık zarara uğrarken mahkeme süreciyse devam ediyor.

KAMERALARA YANSIDI

Olayın yaşandığı anlar hem istasyonun hem de aracın götürüldüğü servisin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, istasyon çalışanının yanlış akaryakıt dolumu yaptığını anladığında kafasına vurduğu ve aracın serviste çekiciden indirildikten sonra çalıştırıldığı görüldü.