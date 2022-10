"TUPAC BU KOMBİNİ ÖZENLE SEÇMİŞTİ"

Tupac bu ödülü kazanmasından birkaç hafta sonra Los Angeles'ta öldürüldü. "Tupac, kariyerinin zirvesindeydi. 'All Eyez on me' albümüyle büyük sükse yapmış ancak birkaç ay sonra vahşice katledilmişti" diyor Tupac'ın biyografisini yazan Maxime Delcourt. "Tupac'ın stili oldukça özenle seçilmişti, Versace ile boy göstermişti. ABD'nin yoksul kesiminden geldiği için kişisel bir intikamdı"

"Tupac, bir noktada Che Guevara ya da Bob Marley'e benziyor" diyor Delcourt. "Bu kişiler isyan kültürüne ilham veren popüler figürler haline geldi" Benzema da ödül töreninden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken Tupac'ın "Bütün gözler üzerimde" şarkılarını bu fotoğraflara ekledi.

"BENZEMA, GANGSTA RAP'İ YAŞIYOR"

Benzema, Miami'de geçirdiği tatilden iki klip paylaşmıştı ve bunlar milyonlarca kez izlenmişti. Tupac'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle gezerken görüntülenmişti. Benzema bir yönüyle "gangsta rap" kültürünün izlerini de taşıyor. Gösterişli otomobiller kullanıyor ve mücevherler takmayı seviyor. "Gangsta rap, meşru kültüre en uzak kutuptur" diyor hip-hop uzmanı da olan sosyolog Louis Jesu, L'Equipe'e. "Yaşam tarzı olarak maddi bir başarı talep ediliyor. Ancak Tupac'la bağlantı kurabilmek için biraz daha fazlası gerekiyor.