Bensu Soral Baş: İncitemeyecekmiş gibi çok sakin ve güvende hissettirir - Magazin haberleri

Oyuncu Bensu Soral Baş, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için eşi Hakan Baş ile birlikte eve kapandı.

Karantinada ev hallerini zaman zaman Instagram hesabına ekleyen Baş, bu kez köpeği Bruno ile verdiği bir pozunu yayınladı.

Şu dönemlerde sevginin önemine değinen oyuncu, fotoğrafının altına şu sözleri sıraladı:

"KALP ATIŞINI HİSSEDEBİLİRSİNİZ"

Sarılmalar aslında o kadar küçümsenir ki, özellikle o kadar sıkı olan sarılmalar... Tam anlamıyla diğerinin kalp atışını hissedebilirsiniz ve bir an için her şey seni incitemeyecekmiş gibi çok sakin ve güvende hissettirir.

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