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Hakan Baş ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Bensu Soral, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için kendisini evde karantinaya aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Soral, kardeşi Bedirhan Soral ile öpüşmeden, sarılmadan salgına karşı nasıl önlem aldıklarını ise yaptığı paylaşımla gösterdi.

Müzik eşliğinde ayaklarıyla selamlaşan Soral, o anları sosyal medya hesabından "Çılgın dansımız" notuyla yayınladı.