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        Haberler Dünyadan Benny Blanco Sevgililer Günü'nde Selena Gomez'e küvet dolusu peynir hediye etti - magazin haberleri

        Benny Blanco'dan Selena Gomez'e küvet dolusu peynir hediyesi

        Selena Gomez'e müzik yapımcısı sevgilisi Benny Blanco'dan sıra dışı bir hediye geldi. Blanco, küveti Meksika peyniri 'queso' ile doldurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 16.02.2025 - 11:11
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        Küvet dolusu peynir hediye etti
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        En sıra dışı Sevgililer Günü hediyelerinden biri Benny Blanco'dan Selena Gomez'e geldi.

        36 yaşındaki müzik yapımcısı Blanco, 32 yaşındaki ünlü oyuncu ve şarkıcı Gomez'e hediye ettiği bir küvet dolusu 'queso' adlı Meksika peynirini Instagram'da sergiledi.

        Blanco'nun Instagram paylaşımında, önce tortilla cipslerinden banyoya doğru giden bir yol görünüyordu. Banyoda cipslerden "seni seviyorum" yazısı göze çarparken, ardından ağzına kadar kadar sıvı peynirle doldurulmuş küvet dikkat çekti.

        Blanco, bir cipsi küvetteki 'queso' peynirine bandırıp yerken kendini videoya aldı. Blanco paylaşımına; "Nişanlınız pek çiçek sevdalısı bir kız olmadığında" diye yazdı.

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        Selena Gomez ise hediyeyi beğendiğini, yorum kısmına yazdığı; "Bununla ilgili her şeyi seviyorum" mesajıyla belli etti.

        Selena Gomez ile Blanco'nun sevgili olduklarına dair söylentiler 2023'ün sonlarında ortaya atılmıştı. Gomez, 7 Aralık 2023'te Instagram hikayesinde Blanco ile ilişkisini doğruladı. Gomez, Blanco'ya sarıldığı bir fotoğrafını paylaştı.

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        #Benny Blanco
        #Selena Gomez
        #14 Şubat
        #Sevgililer Günü

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