"Eylül ayında ekranlarda olacağım"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Bennu Yıldırımlar, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Toplantıdan çıktığını ifade eden Yıldırımlar, taksi beklerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"EYLÜL AYINDA EKRANLARDA OLACAĞIM"

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan Bennu Yıldırımlar, "Şu an şehir tiyatrolarında oyunumuz var, onu oynuyorum. Temmuz ayında yeni bir projeye başlıyorum. Eylül tekrar gibi ekranlarda olacağım." dedi.