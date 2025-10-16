Benjamin Bouchouari: Bu güven benim için çok önemliydi

Trabzonspor'un Faslı oyuncusu Benjamin Bouchouari, sakatlığının düzeldiğini ve kendini çok iyi hissettiğini söyledi.

Benjamin Bouchouari, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile hafta sonu deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Faslı futbolcu, sakatlığının düzeldiğini belirterek, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Son 1 aydır bireysel ve takımla çalışmalarım sürüyor. Şu an fiziksel olarak gayet iyi hissediyorum. Sakatlık artık geride kaldı. Sakatlığı geride bırakmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

"BU GÜVEN BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Bouchouari, teknik direktör Fatih Tekke'nin de kendine güvendiği yönündeki söylemlere ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Bir oyuncu için en güzel şey o güveni hissedebilmek. O güven duygusunun size aşılanabilmesi. Benim adıma da çok önemli bir şey hocamızdan bunları duymak. Sadece hocamızdan değil, takım arkadaşlarım herkesten o güveni hissedebilmek benim adıma çok önemliydi. Hocamız özelinde ve bütün takım geneline herkese birer birer teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu güven benim için çok önemliydi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Yaklaşık 2 aydır bordo-mavili takımla beraber olduğunu hatırlatan Faslı oyuncu, "Gördüğüm şu, takımımız gerçekten harika iş çıkarıyor. Sakatlıkla ilgili şunu söylemem gerekir. Benim yaşadığım sakatlık özellikle sabır gerektiriyor. Aslında sakatlık artık geride kaldı ve geride kalmasından dolayı çok mutluyum." şeklinde konuştu.

"EN İYİMİ GÖSTERMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Sahaya kendi tarzını ve en iyi halini yansıtmaya çalışacağını dile getiren Bouchouari, "Kendi bildiğim futbolu, en iyi tarzımı, saha içinde her zaman olduğu gibi en iyimi göstermeye çalışacağım. Taraftarlarımız da geldiğim kulüpteki taraftarla benzerlikler gösteriyorlar. Onlar her zaman takımını seven, her şartta destek oluyorlardı. Bizim takımımızın taraftarları da aynı şekilde. Benzer niteliklerde olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.