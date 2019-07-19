19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Benim Tatlı Yalanım 7. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Benim Tatlı Yalanım'da Yalanım'da Nejat'ın yaptığı tatil planında Suna ile Nejat'ın yakınlaşması Suna'nın duygularını fark etmesine neden oldu. Suna ile Nejat'ın dergide çıkacak fotoğraflarını engellemelerine Hande yardım etti. Ancak Suna bunun karşılığında Hande'ye bir sır vermek zorunda kaldı. Suna, Hande'ye başka bir ailesi olduğunu ve burada olduğunu bilmediklerini söyledi. Nejat'ta bu duruma Kayra için katlandığını söyledi. Bu itiraf Nejat ile Suna'nın arasında bir şey olamayacağı iması taşıdığı için Hande ile Suna yani aslında Aylin arasında dostluk rüzgarlarına neden oldu. Benim Tatlı Yalanım 6. son bölüm özeti ve 7. yeni bölüm fragmanı haberimizde.
BENİM TATLI YALANIM 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Nejat, Suna'nın ani gidişini merak eder ve Suna'ya sorar. Suna ise açıklamamak için geçiştirir. Suna ani gidişinin sebebini söyleyecek mi?
BENİM TATLI YALANIM 6. SON BÖLÜM ÖZETİ
Nejat ve Suna ailecek ilk tatillerine çıkarlar! Romantik tatilde aşk bacayı saracak mı?
Kayra’nın takviminde annesiyle geçireceği günler hızla azalırken, Nejat bir sürpriz yapmaya karar verir. Kayra, anne ve babasıyla ilk tatilline çıkacaktır. Çok heyecanlı başlayan tatilleri Nejat’ın peşini bırakmayan iş telefonları yüzünden sık sık bölününce, Suna olaya el koyar.
Tatilde oldukları süre boyunca her ikisi de telefonlarını kapatır ve İstanbul’da olanlardan uzaklaşırlar. Bu sırada Nejat’ın yılın iş insanı olarak kapağında olacağı dergi basılmak üzeredir ve kapakta Suna da vardır.
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