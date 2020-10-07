Benim Adım Melek'te anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukları için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu konu alınıyor. Benim Adım Melek dizisi saat 20:00'da Trt 1 ekranlarında izleyiclerle buluşuyor. Benim Adım Melek dizisinin başrolünü Nehir Erdoğan ve Kutsi paylaşıyor. Benim Adım Melek dizisi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI

Dizinin başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşıyor.

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Benim Adım Melek'in yurt dışı sahneleri için Belgrad’ta yapıldı. Dizinin kalan bölümleri Gaziantep’te çekilecek.

BENİM ADIM MELEK KONUSU

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek’in hayattaki en kıymetlileri: çocukları…

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.