Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek'in konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği diziseverler tarafından merak edilmeye başladı. Dizide Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. İşte diziye dair detaylar...

BENİM ADIM MELEK KONUSU

Yıllar önce ailesinden koparak Berlin’de yaşamaya başlayan Melek evli ve üç çocuk annesidir. Bir sabah aldığı kötü haberle bütün dünyası alt üst olur. Bir yandan çocuklarını bir yandan evliliğini düşünerek zor bir kararın eşiğine gelir. Bütün acısına rağmen çocuklarına bir gelecek vermek için yeniden ayağa kalkar. Umutla çıktığı yolculukta geçmişin acısıyla yüzleşirken, yeni hayatında onu daha büyük sorunlar beklemektedir.

BENİM ADIM MELEK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Benim Adım Melek'in yurt dışı sahneleri için Belgrad’ta yapıldı. Dizinin kalan bölümleri Gaziantep’te çekiliyor.

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI

Dizinin başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşıyor.