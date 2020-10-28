Benim Adım Melek dizisinin 37. son bölümünde; Halil’in hala Melek’i sevdiğini duyan Zümrüt yıkılır. Vildan ile konuşmaya gelip, Cumali’ye yakalanan Kenan zekice bir hamleyle durumu kurtarır.

BENİM ADIM MELEK 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Emre, Kerem ve Aslı’ya bir oyun oynar. Bunun sonucunda iki sevgilinin arası bozulur. Aslı Kerem’le arasını düzeltmeye çalışırken Alpay’ın hangi sırrını ortaya çıkartacaktır? Seyran ile arası gerilen Mithat karısının tüm desteğini arkasına alarak hayallerine giden yolda yürüyebilecek midir?

Ömer’in yemin törenine giden Şirhanları bekleyen haber nedir? Seyit Ali kızını kurtarmak için çırpınırken doktorun ilik naklinden bahsettiğini anımsar. Nakil için uygun olup olmadıklarına dair prosedür gerçekleştirilir. Herkes sabırsızlıkla sonuçları beklerken Melek onun için yapılanlardan haberdar olacak mıdır?