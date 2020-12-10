İHA

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Benik Afobe, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan maçta 4. hakem Sebastian Coltescu’nun Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya karşı sergilediği ırkçı söylemler ve gösterilen tepkiyle ilgili yöneltilen soruya Afobe, "Öncelikle 21. yüzyılda böyle şeylerin devam etmesi gerçekten çok kötü bir durum. Hayal kırıklığına uğratan bir durum. Bu durumdan dolayı ben de gerçekten hayal kırıklığı yaşıyorum. 4. hakemin cahilliği mi, ırkçılığı mı, yoksa yanlış anlama mı söz konusu bunu tam olarak bilemiyorum. Futbolda herkesin buna karşı olduğunu tabi ki herkesin bilmesi gerekiyor. Benim için de hayal kırıklığı yaşatan bir durum oldu" diye konuştu.

"IRKÇILIK DURUMUNDA VERİLMESİ GEREKEN TEPKİ BU"

Futbolcuların profesyonel olmaları gerektiğini ifade eden Afobe, "Ancak bu gibi durumlarda gerçekten bu tepki verilmedir diye düşünüyorum. PSG'li oyuncuların rakipleri Başakşehir'in yanlarında durmaları, onlarla beraber sahadan ayrılmaları sadece bu maçı kazanalım düşüncesiyle hareket etmemeleri, onların yanında durmaları çok önemli ve çok değerli diye düşünüyorum. Bu gibi durumlarda yapmanız gereken tam olarak da bu. Irkçılık ve benzeri gibi durumlarda oyuncuların bu tepkiyi vermelerini, sahada kalmamalarını ve ayrılmaları gerektiğini düşünüyorum. Verdikleri mesajın doğru olduğunu düşünüyorum. Bu durum sadece futbol için geçerli değil hayat için de geçerli. Hayat futboldan çok daha büyük ve çok daha önemli. Hayatta yaşanan normal olaylarda da bu tip tepkilerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE LİGİ ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR"

Türkiye'de ilk yurt dışı tecrübesini yaşadığını vurgulayan Kongolu futbolcu, "Daha önce hep İngiltere'de oynadım. Türkiye benim için ilk yurt dışı tecrübesi. Türkiye liginin bana göre gayet zorlayıcı ve övgüyü hak eden bir lig olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor çok büyük bir kulüp ve bu ligin en önemli kulüplerinden bir tanesi. Şunu da söylememiz gerekir, adaptasyon sürecini yeni yeni atlatıyoruz. Geçen sene ligi 2. sırada bitiren takımdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Dolayısıyla bu adaptasyon sürecini atlatmaya çalıştığımızı söyleyebilirim. Yeni bir hocamız var ve iyi bir çalışma ortamımız var. Onu anlamaya ve onun isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Sezona iyi başlayamadığımız gerçeği de var önümüzde. Ancak son 3 maçı düşündüğünüzde yeni hocamızın yeni fikirleri ve yeni çalışmalarıyla birlikte 7 puan aldık ve sadece 1 gol yedik. Tabi ki bir forvet oyuncusu olarak maçlar sürekli 1-0 olarak devam etmeyecek. Yaşadığımız bir süreç var ve bu sürecin başında da maç kazanabiliyoruz. Puan elde ediyoruz. Biz de bu süreci böyle atlatmak istiyoruz. Sonrasında tabi ki sabırla birlikte çok daha fazla gol attığımız, önemli galibiyetler aldığımız maçlar da gelecektir" şeklinde konuştu.

"KIZIMI KAYBETMEM BENİM İÇİN ZOR BİR SÜREÇ OLMUŞTU"

Hayatını kaybeden çocuğunun ölüm yıl dönümünde yayımladığı mesajla ilgili olarak ise Benik Afobe, "Ailem zor bir süreçten geçti. Geçtiğimiz haftalarda da kızımın vefatının yıl dönümüydü. Benim için zor bur durum olmuştu. Benim için önemli olan insanların üzülmeleri değil, bunun benim için ne kadar bir zor süreç olduğunu anlamalarıydı. Kulüpten çalışan ve burada olan herkes benim arkamda durdular ve destek oldular. Ben de onların verdiği bu desteğe yanıt verebilmek için çalışmalarımı sürdürüyorum" dedi.

"DAHA ÇOK ÇALIŞMAM GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM"

Afobe, "Geçen sene çok gol atan bir takım vardı. Ben ise şimdiye kadar 3 gole katkıda bulundum. Bu sorulara en güzel yanıtın daha çok çalışmak olduğuna inanıyorum. Arkadaşlarımızla birlikte birbirimizi yeni tanımaya çalışıyoruz. Alışma sürecinin tamamlandığında çok iyi bir yerde ligi bitireceğimizi düşünüyorum "değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİMİ KİMSEYLE KIYASLAMIYORUM"

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da gol kralı olarak yurt dışına transfer olan Sörloth'ün yerine transfer edildiğinin hatırlatılması üzerine Afobe, "Kendimi hiç kimseyle karşılaştırmıyorum. Çünkü buraya geldiğimde kimin kaç gol attığına, kim ne yapıyor diye bakmadım. Ben kendi işimi yapmaya, her zaman en iyisini yapmaya çalışan birisiyim. Maç bittiğinde eve gittiğimde forma giydiğim maçları izliyorum ve kendi eleştirimi kendim yapıyorum. Takımın neler yaptığını izliyorum. Bir öğrenci olmaya çalışıyorum. Sadece bu takımdan Sörloth ayrılmadı onunla birlikte ayrılan arkadaşlarımız da oldu. Taraftarlarımızın geçen seneki takımı görmek istediklerini biliyoruz. Arkdaşlarımızla birlikte bu adaptasyon sürecini atlatmaya çalışıyoruz. 3 aydır buradayım. Bütün arkadaşlarım takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Tesislerimiz ve takım kadromuz çok iyi" ifadelerini kullandı

"SAVAŞÇI BİR RUHA SAHİBİM"

Ligde hiçbir maçın kolay olmadığını belirten Afobe, "Kayserispor maçını da kazanmak için sahaya çıkacağız. İlk olarak 1-0'ı bulduktan sonra 2 ve 3. golleri bulmak için mücadele edeceğiz. Rahat bir şekilde bitirebileceğimiz bir maç izlemek istiyoruz. Savaşcı bir ruha sahibim, savaşçı biri olduğumu düşünüyorum. Buraya sadece yeni bir tecrübe edinmeye ve sadece Türkiye'de bulunmaya gelmedim. Buraya bu takım ve şehir için en iyisini yapabilmek için geldim. Eleştiri yapabilmek için en doğru zamanın ise mayıs ayı olduğunu düşünüyorum. Bu aylar geldiğinde de takım olarak iyi bir yerde olacağımıza inanıyorum" dedi.