Fahriye Evcen ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit, geride bıraktığımız nisan ayının ikinci haftasında bebekleri Karan Özçivit'i kucaklarına almışlardı.

Çift, geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açmıştı. İki günlük Bodrum tatilinden dün gece dönen Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan çıkarken görüntülenmişti. İkili, aldıkları kilolar ile dikkat çekmişti. Çiftin kilolarıyla ilgili birçok yorum yapılmıştı.

"BEN DE YENİ DOĞUM YAPTIM, LOHUSAYIM..."

Fahriye Evcen'e ünlülerden destek gecikmedi. Geçtiğimiz haftalarda doğum yapan Bengü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Fahriye Evcen'e destek oldu. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Ben de yeni doğum yaptım. Lohusayım, emziriyorum.... Benim de ellerim, ayaklarım, yüzüm ödemden şiş. İyi besleniyorum, asla kilomu dert etmeden bizim için sağlıklı olan ve süt arttıran ne varsa yiyorum. Yeter ki sütüm bol olsun. Bebeğim sağlıklı olsun, gözüm başka da bir şey görmüyor. Fahriye'nin de gözlerinden mutluluk akıyor. Pırıl pırıl bakıyor gözleri. Dünyanın en büyük aşkını yaşarken kilosunu hiç dert ettiğini sanmıyorum. Her halinle çok çok güzelsin Fahriye. Evladın ve eşinle hep sağlıkla, huzurla çok mutlu olun!

FAHRİYE EVCEN'DEN O YORUMLARA YANIT

Yaşananlar üzerine 2. Sayfa programı #fahriyeçokgüzelsin hashtag'i ile ünlü oyuncuya destek kampanyası başlatmıştı. Evcen, hakarete varan yorumlara sosyal medya hesabından, "Her anne, her kadın çok güzeldir!" sözleriyle yanıt vermişti.