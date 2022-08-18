Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla tamamlandı.

Sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-0

Maccabi Haifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan): 3-2

Dinamo Kiev (Ukrayna) - ​​Benfica (Portekiz): 0-2